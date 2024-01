Montevarchi, la Giunta comunale per l’anno 2024 ha deliberato le agevolazioni tariffarie per la Tari

Arezzo, 12 gennaio 2024 – La Giunta comunale per l’anno 2024 ha deliberato le varie forme di agevolazione tariffaria per la TARI – Tassa sui Rifiuti che potranno essere richieste su presentazione di apposite istanze distinte tra utenze domestiche e non domestiche.

Le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche possono essere richieste fino al 18 marzo 2024 e interessano i seguenti nuclei familiari, limitatamente all’abitazione di residenza:

Famiglia in cui è presente una (o più persone) con disagio fisico dovuto a: un grado di invalidità almeno del 69%, oppure over 65 non autosufficienti; privi di vista o affetti da sordità; disabili con certificazione di gravità. La Tari, nei casi sopra indicati, è dovuta in misura ridotta in relazione alla situazione reddituale sulla base di specifiche fasce Isee;

Famiglie a basso reddito. L'agevolazione tiene in considerazione la situazione reddituale che viene attestata mediante indicatore Isee;

Famiglie dove abitano minori in affido. Se nella famiglia vive un minore in affidamento, indipendentemente dal reddito, si ha diritto ad una agevolazione del 10%;

Per le giovani coppie under 35 che trasferiscono la loro residenza nel centro storico, la tariffa si applica in misura ridotta dell’80% per i primi tre anni di imposta, dall’anno della prima richiesta. In questo caso l’istanza di agevolazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina il diritto.

Le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche devono essere richieste entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina il diritto e riguardano le seguenti casistiche:

nuove attività che aprono nel tessuto storico (artigianali, turistiche, servizi destinati ai beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico): è prevista una tariffa ridotta dell’80% limitatamente alla sede operativa dell’attività, nel rispetto delle condizioni elencate nell’art 27 co 3 lett c) del Regolamento Tari, approvato con Del. C.C. n. 32/2023);

esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni. In questo caso la tariffa, modulata in base ai lavori, verrà ridotta come segue: dal sesto mese fino al primo anno: 50%; nel secondo anno: 70%; nel terzo anno: 90%;

tutti gli esercizi pubblici che rinunciano all’installazione e all'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro (slot machine): la riduzione tariffaria sarà pari al 20%, e avrà vigenza per i primi tre anni, nel rispetto di tutte le condizioni elencate nell’articolo 27 co 3 lett. b) del Regolamento Tari approvato con Del. C.C. n.32/2023) .

L'istanza relativa alle agevolazioni TARI 2024 sia per le utenze domestiche che non domestiche ha valenza annuale e dovrà essere ripresentata ogni anno, in quanto il beneficio sarà concesso esclusivamente ai contribuenti che si trovano in condizione di assenza di morosità per quanto attiene la tassazione sui rifiuti negli ultimi tre anni.

Sul sito internet del Comune www.comune.montevarchi.ar.it nell’area tematica “tasse e tributi” (https://www.comune.montevarchi.ar.it/aree-tematiche/tasse-e-tributi/tari-tassa-sui-rifiuti) è possibile consultare il dettaglio delle casistiche di agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche e nella sezione “modulistica” (https://www.comune.montevarchi.ar.it/modulistica/29/82) scaricare i relativi moduli di domanda.

Le domande di agevolazione Tari anno 2024 possono essere presentate:

a mano: all’Ufficio “incomune” presso l’Urban Center di via dei Mille, 7 - Montevarchi prenotando un appuntamento allo 055/9108246 oppure via chat sul sito www.comune.montevarchi.ar.it .

all’indirizzo mail [email protected]

all’indirizzo pec [email protected]

per fax al numero 055.982851

mediante servizio postale all’indirizzo: Comune di Montevarchi – Servizio Entrate – Piazza Varchi, 5