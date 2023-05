Modifiche al traffico e alla sosta in centro e nelle frazioni

Arezzo, 15 maggio 2023 – I lavori per il ripristino della fognatura esistente comporteranno da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio il divieto di utilizzo per i pedoni del marciapiede compreso tra il civico 140 di viale Michelangelo e viale Mecenate in orario 9-12 e 14-18. Attenzione all’altezza del corrispondente tratto di carreggiata al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Saranno invece interventi al manto stradale a comportare sempre dal 17 al 19 maggio il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Il Matto all’altezza dei civici 4 e 38/C, in via Dei Rossi a Vitiano all’altezza del civico 73, in via Riolo a Pieve a Quarto all’altezza del civico 25/D, lungo la strada A di San Zeno all’altezza del civico 46. In quest’ultimo caso, scatta anche il divieto di sosta con rimozione per una lunghezza di 30 metri.