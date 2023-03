Metti in chiaro la tua vista, la settimana del glaucoma

asl

Arezzo, 14 marzo 2023 – Dal 12 al 18 marzo si celebra la Settimana Mondiale del Glaucoma, un appuntamento annuale di IAPB Italia Onlus in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che quest'anno ha come slogan “VIVI SENZA MACCHIA. Metti in chiaro la tua vista!”

"Un'iniziativa alla quale l'Azienda Sanitaria aderisce mettendo in campo delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione- commenta il direttore Sanitario Simona Dei- che ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita". Questo momento ha come scopo primario sia la sensibilizzazione della cittadinanza, che la disponibilità verso tematiche particolarmente sentite ed attuali. "Le sinergie ormai consuete che caratterizzano i nostri interventi nel settore della prevenzione – commenta Gianlorenzo Casini, Presidente Provinciale della IAPB di Arezzo, consentono di delineare un approccio di sensibilizzazione particolarmente sentito e variegato, in un territorio che da sempre è abituato a manifestazioni che promuovano la prevenzione. Le attività di divulgazione in quest'ottica, costituiscono uno dei motivi fondamentali di impegno e presenza collaborativa con la realtà della nostra Asl". “Il glaucoma è conosciuto anche come ladro silenzioso della vista” – aggiunge Franco Pagliucoli, Presidente dell’U.I.C.I. di Arezzo questo proprio perché questa patologia insorge, progredisce a lungo senza che la persona avverta alcun disturbo e quando ci sia accorge di avere il glaucoma, il danno al nervo ottico è ormai molto avanzato. Il glaucoma è una malattia cronico degenerativa spesso dovuta all’aumento della pressione interna dell’occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico, ovvero il nervo responsabile della trasmissione delle informazioni visive al cervello. Si verifica così una perdita del campo visivo che inizia dalle porzioni più periferiche coinvolgendo progressivamente quelle centrali. Per questo risulta fondamentale una diagnosi precoce, che si può avere solamente tramite visite oculistiche approfondite. La collaborazione tra l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Arezzo e Usl Toscana Sudest rappresenta, da sempre, il binario prioritario sul quale possono correre le iniziative di prevenzione e di attenzione alle esigenze della cittadinanza in riferimento ad una patologia così generalista- Usl Sudest, sia nella sensibilizzazione che nelle modalità d’azione messe in campo per la prevenzione, inorgoglisce il nostro operare e caratterizza la mission dell’Unione nell’obiettivo comune di diagnosi precoce per tutti i cittadini ed, in particolare, per coloro che sono più esposti a questo tipo di patologia". "La prevenzione, è quindi di fondamentale importanza conclude- il Prof. Andrea Romani, direttore del dipartimento di oculitica USL Toscana Sudest, in quanto oggi abbiamo farmaci, procedure laser e tecniche chirurgiche in grado di curare efficacemente tale patologia, arrivare in ritardo e' una sconfitta per tutti".