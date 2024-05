Meteo Toscana: domenica di sole, poi torna la pioggia. Ma l’estate è dietro l’angolo

Firenze, 24 maggio 2024 – Un sabato all’insegna dell’instabilità pomeridiana nelle zone interne e con le massime in lieve calo, ma chi ha in mente una gita fuori porta per la giornata di domenica può stare tranquillo: sole e temperature al di sopra dei 25 gradi dovrebbero farla da padrone un po’ in tutta la Toscana, anche se prima della fine di maggio non è escluso il passaggio di un’altra breve perturbazione che potrebbe portare temporali e pioggia.

Sono le previsioni meteo in vista dell’inizio del mese di giugno, quello che dovrebbe segnare l’arrivo dell’alta pressione e dell’estate un po’ in tutta la regione. Trattandosi di stime a medio termine resta ancora un piccolo margine di incertezza, ma l’arrivo dell’anticiclone e della conseguente alta pressione sembrano confermate. Dopo un fine settimana positivo ed il passaggio di una breve perturbazione per la giornata di martedì (con piogge nelle zone interne e un lieve calo delle temperature), il meteo in Toscana dovrebbe insomma volgere al bel tempo.

Le previsioni del Consorzio Lamma per i prossimi giorni

Sabato 25 maggio

Instabile con rovesci o brevi temporali sparsi nel pomeriggio sulle zone interne. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo le massime.

Domenica 26 maggio

Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da ovest, nord-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime, in aumento le massime con punte di 27-28 gradi.

Tendenza per i prossimi giorni

Lunedì 27: velato. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Martedì 28: possibile transito di una rapida perturbazione. Venti: moderati occidentali. Mari: mossi. Temperature: in calo.

Arriva il caldo: il meteo in Toscana

Dal primo giugno dovrebbe arrivare la prima ondata di caldo della stagione. La causa è l’anticiclone africano che, dall'interno di Algeria e Tunisia, si allungherà verso l'Europa occidentale e il mar Mediterraneo. I termometri potrebbero salire al di sopra dei 30 gradi anche in Toscana, soprattutto nella prima parte del mese di giugno. L’ondata di caldo dovrebbe infatti estendersi a partire dal Sud e dalle isole anche al centro-nord.