Meteo Toscana: Caronte allenta la morsa. Arrivano temperature più fresche

Firenze, 7 luglio 2022 - La piccola perturbazione che anche nella giornata di giovedì 7 luglio, dalle 15 in poi, dovrebbe portare un po’ di pioggia, da domani regalerà se non altro temperature un po’ più vivibili. “Nel pomeriggio potrebbe esserci qualche isolato rovescio, in particolare nelle zone appenniniche e in generale sull’interno della regione - fanno sapere dalla sala meteo del Lamma -. Difficile dire se qualche goccia cadrà anche su Firenze. L’incertezza in questo senso è sempre molto alta”.

Prime grandinate sulla Toscana nella giornata di mercoledì

Il passaggio della pur debole perturbazione farà scendere la colonnina di Mercurio. Da venerdì, temperature più gradevoli con massime di 31 gradi e vento di grecale per respirare un po’. Fino a mercoledì-giovedì prossimi, l’afa opprimente di ‘Caronte’ allenterà un po’ la morsa.

“Ma da metà mese c’è il rischio concreto che torni l’anticiclone africano”, proseguono dal Lamma. Pertanto, altro caldo asfissiante all’orizzonte. Quanto alla siccità, per contrastarla “servirebbero piogge diffuse e persistenti, assolutamente non tipiche del periodo”. E comunque, a parte oggi pomeriggio, “non si vedono altre precipitazioni all’orizzonte”, specificano sempre dalla sala meteo. Proprio ieri, ricordiamolo, la Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la siccità.