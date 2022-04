Meteo Toscana: pioggia e freddo sul weekend lungo. Neve in montagna

Firenze, 24 aprile 2022 - Pioggia e temperature in calo che si abbattono sul weekend lungo dei toscani, il weekend della festa della Liberazione. L'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile lo aveva annunciato. E puntualmente la pioggia si è presentata un po' in tutta la regione, a tratti anche in maniera intensa.

Pioggia che ha iniziato a cadere su tutta la regione a partire dalla sera di sabato. Cielo grigio anche per tutta la domenica, il secondo dei tre giorni festivi di questo weekend del 25 Aprile. Alcune manifestazioni sportive sono state rimandate proprio a causa del maltempo. E' il caso ad esempio del Palio di Buti: non c'erano le condizioni minime di sicurezza per la corsa, e dunque si è deciso per un rinvio.

Pioggia dunque su tutta la Toscana per un'allerta gialla estesa fino alle 20 della domenica. Soprattutto il reticolo minore dei corsi d'acqua si è ingrossato. Weekend in parte rovinato per chi aveva scelto la Toscana come meta per questo ponte lungo della Liberazione. Ombrelli aperti nelle principali località di villeggiatura, come Viareggio e la Versilia ma anche le città d'arte come Firenze.

E in montagna intanto nevica. Suggestive sono le immagini che arrivano dalla stazione sciistica di Zum Zeri, in provincia di Massa Carrara. Diversi i centimetri di coltre bianca in entrambe le località, per la gioia degli amanti della neve e di chi si è concesso qualche discesa anche solo in slittino.

Insolita nevicata di primavera sulla Pania della Croce, cima simbolo della catena delle Alpi Apuane, che si erge a 1.858 metri sul livello del mare. Foto scattate dalla costa della Versilia mostrano i rilievi montuosi coperti da neve omogenea per chilometri e a quote relativamente basse per la stagione primaverile.

Il maltempo, con pioggia alternata solo a un tiepido sole ha fato cancellare proprio in Versilia fino al 40% delle prenotazioni fatte per il ponte del 25 Aprile nelle strutture ricettive della Versilia. La speranza degli operatori è di poter recuperare per l'1 maggio. Sul litorale sono arrivati meno della metà dei visitatori rispetto a Pasqua, hanno affermato gli operatori turistici, mentre di solito col 25 aprile la tendenza è in aumento.

Ma come sarà il tempo nella giornata del 25 aprile, ultimo giorno del ponte della Liberazione? Secondo il Lamma Ci sarà meno pioggia con anche delle schiarite in particolare sul centro sud della Toscana. Più brutto il tempo nel nord della regione, con annuvolamenti e qualche pioggia al mattino in particolare sulle province di Massa Carrara e Lucca. Migliora ovunque dal pomeriggio. I venti saranno moderati di Libeccio mentre le temperature minime saranno in lieve calo. In aumento le massime.