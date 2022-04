Meteo Toscana: maltempo e allerta gialla, rischio idrogeologico

Articolo : Previsioni meteo: 25 aprile a rischio maltempo. Le zone 'in pericolo'

Firenze, 23 aprile 2022 - Una domenica 24 aprile con il rischio idrogeologico in Toscana. L'intero territorio regionale è infatti interessato da un'allerta gialla a causa della pioggia, che dovrebbe cadere a macchia di leopardo da nord a sud, sulla costa come nell'interno. Mezzo rovinato dunque il weekend lungo della Liberazione?

E' presto per dirlo, ma le previsioni impongono un'allerta gialla appunto, per rischio idrogeologico. Le piogge potrebbero far ingrossare il reticolato minore dei corsi d'acqua con possibili smottamenti. L'allerta dura 24 ore e va dalle 20 di sabato 23 alle 20 di domenica 24.

"Un graduale calo della pressione, per l’avvicinarsi di un fronte freddo, è all’origine dei fenomeni che partiranno dal nord-ovest per estendersi al resto del territorio regionale", si legge in un comunicato della Regione Toscana.

Previsti anche venti: di scirocco, in rinforzo dal pomeriggio, con rotazione, dalla sera, a libeccio.