Firenze, 28 agosto 2021 - La Toscana si risveglia con una perturbazione di fine agosto annunciata nei giorni scorsi. Un classico di questo periodo, una sorta di piccolo assaggio di autunno e la sensazione, netta, che l'estate volge verso la fine. In questo sabato 28 agosto le piogge sono iniziate nella notte in varie zone.

Nella parte interna, nel fiorentino in particolare, ma anche sulla costa. In città a Livorno ci sono stati diversi disagi, con allagamenti e interventi dei vigili del fuoco soprattutto nella zona nord della città. Un sabato con le temperature notevolmente abbassate rispetto alla calura dei giorni scorsi. E le massime in questo sabato si spingono fino ai 27 gradi di Lucca ma non di più.

© Riproduzione riservata