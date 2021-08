Firenze, 28 agosto 2021 - Settembre si avvicina e con esso arrivano i primi accenni all'autunno. Nessun allarme, per ora, ma questo sarà il primo weekend all'insegna dell'instabilità, con piogge sparse e temperature in diminuzione un po' ovunque. I primi rovesci hanno già iniziato a interessare l'Italia, in particolare nelle regioni del nord e centrali: già dalla giornata di ieri, venerdì 27 agosto, alcuni rovesci temporaleschi, hanno interessato le regioni del nord est, mentre da questa mattina la perturbazione si sta spostando verso la Toscana, per poi raggiungere diffusamente Umbria, Lazio interno, Marche, Abruzzo e Molise.

In Toscana infatti, sin dalle prime ore di questo sabato si regiostrano molte nuvole associate a rovesci e temporali sparsi, soprattutto al centro-nord ma estese, a fine mattinata, a tutta la regione fino all'Umbria settentrionale. Nel pomeriggio, come segnala il servizio Lamma, sono invece previste schiarite sino a cielo poco nuvoloso in serata. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali, mari mossi, tendenti a poco mossi. Le temperature, come previsto, sono in calo: in media le minime regionali si aggirano sui 19° (ad Arezzo e Siena previsti invece due gradi in meno), mentre le massime saranno intorno ai 25°. Rovesci e temporali tenderanno a concentrarsi sul versano oruientale del Paese, interessando in particolare Abruzzo, Marche e Molise; qualche fenomeno anche nell'interno del Lazio e nel primo pomeriggio anche in Umbria.

Un'estate che sembra quindi volgere al termine insieme al mese di agosto. Fresco e temporali sparsi che prendono il posto di Lucifero, almeno per quest'ultimo weekend di agosto, per poi lasciare il posto a schiarite che però non riporteranno, almeno per il momento, il caldo afoso. Per domani, domenica 29 agosto, il meteo tornerà a migliorare in Toscana, con cielo sereno o poco nuvoloso e solo qualche addensamento nel pomeriggio nelle zone interne. Ma con le schiarite non tonrnerà l'afa: temperature minime in sensibile calo, fino a 10/12° nell settore sud della regione, mentre le massime tenderanno all'aumento rispetto al giorno precedente. Anche per l'inizio settimana previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di addensamenti nel pomeriggio di lunedì 30 sui rilievi, dove non si escludono locali rovesci. Temperature stazionarie, su valori tipici del periodo.

E per settembre? Come già annunciato, analizzando le previsioni sul lungo periodo e le statistiche degli ultimi anni, sraà un mese all'insegna della variabilità. A improvvisi episodi burrascosi, con rovesci e temporali, si alterneranno gli ultimi sprazzi della bella stagione, con giornate calde e temperature ancora elevate, in particolare quelle dei mari.