Firenze, 19 agosto 2021 – È in arrivo una nuova ondata di caldo africano e questa volta colpirà soprattutto il centro-nord con picchi di temperatura che potranno superare i 35 gradi. Il team del sito ilmeteo.it informa che dopo un giovedì e un venerdì con i venti di maestrale e di bora in graduale attenuazione e ultimi temporali sulla dorsale appenninica, che venerdì possono essere anche forti, da sabato l'anticiclone africano Lucifero si impossesserà ancora una volta dell'Italia.

Sia sabato che domenica saranno due giornate dove il sole e il caldo saranno i protagonisti assoluti del tempo. Il primo splenderà praticamente su gran parte delle regioni, con temporali pomeridiani soltanto sulle Alpi, mentre il secondo colpirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali. I valori massimi raggiungeranno e in alcune zone supereranno i 35 gradi, come in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto, in provincia di Cagliari, a Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo; mentre si attesteranno sui 33-34 grado sul resto delle regioni. Farà meno caldo al sud dove saranno davvero poche le zone dove si toccheranno questi valori, soprattutto zone interne siciliane e coste ioniche lucane e pugliesi. Il caldo continuerà anche lunedì 23 agosto, dopo di che potrebbero giungere nuovi temporali e una nuova generale rinfrescata.