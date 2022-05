Previsioni meteo, arriva l'anticiclone "Hannibal": esplode il caldo. Dove e quando

Firenze, 13 maggio 2022 - Il caldo mite di questi giorni ha le ore contate, la prossima settimana arriva il vero e proprio caldo estivo che farà il suo ingresso in Italia con l'anticiclone africano "Hannibal" già nel fine settimana. Al momento sono 8 i gradi sopra la media ma il picco delle temperature è atteso per martedì prossimo. E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it".

"Arriveremo ben oltre i 32-33 gradi soprattutto sul nord Italia - spiega il Meteo.it - ma il caldo si espandera' durante il weekend anche verso le regioni centro-meridionali. Se fossimo stati in Agosto, quando i mari sono gia' caldi, con questa configurazione avremmo toccato i 37-39 C. In questo momento ci salva il bacino del Mediterraneo che ha l'acqua ancora fresca, intorno ai 20-22 C: questa riserva di fresco ci proteggera' in parte da questa ondata di caldo influendo sulle correnti nordafricane in transito sul Mare Nostrum". Si toccheranno comunque temperature tipiche di luglio.

Previsioni

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni. Sabato: al nord subito rovesci su Lombardia e Triveneto, migliora dal pomeriggio. Al centro: bel tempo, caldo. Al Sud: bel tempo, caldo. Domenica: al nord, sole e caldo estivo, ma con isolati temporali dalle Alpi verso le pianure adiacenti, piu' probabili al nord-ovest. Al centro: bel tempo, caldo, isolati temporali su rilievi abruzzesi. Al sud: bel tempo, caldo. Tendenza: dominio dell'anticiclone Hannibal, l'alta pressione nordafricana portera' un ulteriore aumento delle temperature con condizioni in prevalenza soleggiate almeno fino a meta' settimana.