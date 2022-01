Firenze, 6 gennaio 2022 - L'Epifania, come da previsioni meteo dei giorni scorsi, porta freddo e neve: è dunque iniziata una fase decisamente invernale sulla Toscana come su tuua l'Italia. ILMeteo.it, avvisa che nelle prossime ore il maltempo che ha imperversato al Nordest mercoledì 5 si sposterà, attenuato, sulle regioni centrali e localmente anche al Sud con precipitazioni sparse, debolmente nevose fino in collina, anche in Sardegna.

Successivamente e fino a sabato 8 il tempo migliorerà al Centro-Nord con sole prevalente, mentre le piogge riguarderanno soltanto le regioni meridionali, Campania esclusa. I venti freddi faranno crollare le temperature sia diurne (solo 4 gradi al Nord e sotto i 10 al Centro) e notturne (ampiamente sottozero al Settentrione e vicinissime allo zero al Centro).

Da domenica il tempo subirà un altro brutto colpo; una nuova perturbazione farà ingresso sul Mediterraneo e sarà pilotata da un vortice ciclonico che si posizionerà sul Mar Tirreno. Il tempo è previsto in peggioramento dal Centro verso il Sud con precipitazioni via via più abbondanti e nevicate che potranno scendere fin sulla pianura interna della Toscana e addirittura rasentare le coste adriatiche, sferzate da furiosi venti di Grecale. La perturbazione inizialmente interesserà pure l'Emilia Romagna con fiocchi occasionali anche in pianura.

La sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che dalla notte si sono registrate nevicate anche a bassa quota soprattutto nelle aree del Mugello e Romagna-Toscana. Mezzi spalaneve sono attivi per garantire la percorrenza della viabilità di competenza. Le nevicate, questa mattina 6 gennaio, stanno continuando ad interessare le medesime zone ma in maniera meno intensa. Neve anche in zona Passo della Consuma, ma che, al momento, non crea disagi alla viabilità. Una copiosa nevicata è scesa nella serata del 5 gennaio anche all'Abetone.

© Riproduzione riservata