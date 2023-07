Meteo, il termometro fa 40. Lamma: “Caldo africano fino al 20 luglio”

Firenze, 11 luglio 2023 - La prima ondata di calore di quest’estate ci accompagnerà almeno fino al 20 luglio. Prepariamoci dunque a giornate roventi. Oggi, ricordiamolo, a Firenze giornata da bollino rosso.

“Siamo in presenza della risalita di un campo di alta pressione di matrice subtropicale che interessa principalmente le Baleari, la costa spagnola e la Sardegna e che lambisce anche la nostra regione - spiega Tommaso Torrigiani dalla sala meteo del Lamma – Questa configurazione rimarrà tale per almeno altri 5-7 giorni, durante i quali non ci saranno variazioni. Avremo massime superiori ai 35 gradi sulle pianure interne, con punte fino a 38. Forse avremo un lieve calo delle temperature tra mercoledì e giovedì, ma saranno sempre sopra la media. Non è del tutto escluso che, localmente, nei prossimi giorni si raggiungano anche i 40 gradi, in particolare su qualche pianura dell’aretino e del senese”.

Le temperature di questi giorni, proseguono dal Lamma, “sono di 5-6 gradi superiori a quelle del periodo”. E dopo? “Ci aspettano altre ondate di calore come questa, anche nel mese di agosto e, forse, nella prima parte di settembre”.

Il 2023 si classifica fino ad ora in Italia nella top ten degli anni più caldi di sempre con una temperatura superiore di 0,43 gradi la media storica che lo classifica all'ottavo posto tra le più alte mai registrate nel periodo dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nel primo semestre del 2023.

Guardiamo ora le previsioni giorno per giorno:

11 luglio

Sereno a parte qualche modesta velatura.

Temperature: stazionarie.

12 luglio

Sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento in serata sul nord ovest.

Temperature: stazionarie o in lieve locale calo, comunque su valori ben superiori alle medie. In aumento i tassi di umidità con condizioni di afa in particolare in serata e sulle zone costiere.

13 luglio

Poco nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate. Maggiori addensamenti sulle zone settentrionali al mattino.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

14 luglio

Sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie e ancora ben superiori alle medie.