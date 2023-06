Mercato immobiliare, la fotografia di Arezzo

Arezzo, 28 giugno 2023 – – Il collegio aretino FIAIP (la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) ha presentato presso la sede di Confindustria Toscana Sud ad Arezzo una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare dell’intera provincia relativamente al 2022.

L’obiettivo del documento “FIAIP Monitora - Andamento del mercato

immobiliare” è fornire quotazioni e statistiche per ogni singolo comune,

zona per zona. I valori di mercato al metro quadro, forniti grazie all’elaborazione dei dati messi a disposizione da Basic Soft attraverso FiaipPrice, mostrano come nel 2022 il numero di transazioni è stato superiore alle aspettative e quindi un forte ritorno di interesse degli investimenti nell’immobiliare, come prima casa o per investimento, con una sostanziale tenuta dei valori di mercato.

Da sottolineare, inoltre, che il mercato immobiliare ha visto diventare

particolarmente richieste alcune precise tipologie di immobili, infatti si

cercano sempre più abitazioni con determinate caratteristiche importanti

per una migliore qualità della vita, come la presenza di una stanza da

utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi

al meglio gli spazi all’aperto.

“Il mercato immobiliare sul territorio aretino, nel 2022, ha mostrato segnali

di ripresa – sottolinea la presidente di FIAIP Siena-Arezzo, Ramona

Valceanu – infatti dopo anni di stallo le compravendite sono aumentate

nonostante i prezzi siano rimasti stabili, con una leggera risalita più che

altro caratterizzata dalla scarsa offerta sul mercato e una più ampia

domanda che da tempo non si vedeva in questi territori. Nel Comune di

Arezzo la zona più presente in assoluto sui portali di vendita è il centro città in quanto caratterizzata da tipologie di immobili molto differenti tra loro. Si presentano soluzioni di interesse storico o di pregevole funzionalità con sostanziali divergenze tra soluzioni abitative da ristrutturare piuttosto che proprietà vendute “chiavi in mano”. In termini di numero di annunci

pubblicati sono zone importanti anche Giotto/XXV Aprile, Pescaiola,

Fiorentina, Vittorio Veneto, Rigutino, Pratantico-Indicatore e Quarata. La grande variazione dipende soprattutto dalla zona in cui si trova la casa da acquistare”.

“Le quotazioni – prosegue la presidente di FIAIP Siena-Arezzo - si

abbassano in località come Valdarno, Casentino, Valtiberina e Val di

Chiana dove la valutazione media per un immobile residenziale, non di

lusso, si discostano dal centro città. In conclusione possiamo dire che il

2022 ha portato segnali positivi verso il mercato aretino a livello di

compravendite. Tuttavia la carenza quantitativa di immobili potrebbe

portare ad una disparità tra domanda e offerta con conseguente rialzo del

prezzo medio al mq, carenza spesso delineata da scelte diverse rispetto al

passato”.

“Chi ha un immobile e ha potuto accedere a bonus edilizi – conclude

Ramona Valceanu - ha preferito restaurare piuttosto che cambiare casa.

Inoltre bisogna evidenziare che l’aumento del costo del denaro, che trova

il suo elemento di riferimento nel cosiddetto mutuo ipotecario, non aiuta a

sbloccare “psicologicamente” i proprietari, determinando un pericoloso

stallo, che può continuare a generare una conseguente minor offerta sul

mercato di settore”.