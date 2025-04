Arezzo, 7 aprile 2025 – Memorie di Resistenza, marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio il 15 aprile

Una Marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio. Si terrà martedì 15 aprile l’iniziativa Memorie di Resistenza di Arci Servizio Civile Toscana Aps e Arci Servizio Civile Emilia Romagna Aps in collaborazione con ANPI e Associazione Luoghi della Memoria Odv e con il patrocinio dei Comuni di Civitella in Val di Chiana e di Bucine e dell’Associazione Civitella Ricorda. Circa 130 i giovani coinvolti.

La Toscana pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli eccidi, concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944, furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500.

L’iniziativa, che si svolge lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali - in un percorso di circa 9 chilometri che da Civitella condurrà fino a San Pancrazio, quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Herman Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini innocenti - vuole rendere omaggio alle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. L’evento sarà anche l’occasione per costruire una nuova cultura della pace.

“Per Arci Servizio Civile Toscana, e anche quest’anno Nazionale, organizzare iniziative di questo tipo è parte della nostra missione, la pace e la giustizia sociale sono i valori che fondarono la non violenza e quindi l’adesione al Servizio Civile – spiega la responsabile di Arci Servizio Civile Toscana Laura Vichi – Oggi più che mai sono valori da tramandare ai giovani. Quale occasione migliore per visitare i luoghi feriti di Civitella e San Pancrazio per non dimenticare e costruire anticorpi contro la guerra. Una delle cose di cui sono orgogliosa è la ristampa del libro su Modesta Rossi, un patrimonio per tutti nella nostra provincia che verrà distribuito a tutti i 130 ragazzi e ragazze”.

“Questa Marcia della Pace straordinaria dell’Arci e dei ragazzi del Servizio Civile è un’occasione anche per noi per continuare a divulgare il senso della pace – commentano il Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi e il Sindaco di Bucine Paolo Nannini – Abbiamo sempre bisogno di rispolverare la memoria e quelli che sono i valori della Resistenza soprattutto oggi con i conflitti che ci sono nel mondo, quindi teniamo alta la memoria e parliamo di pace soprattutto ai nostri giovani”.

“ANPI crede molto alle iniziative sulla pace – sottolinea Giulio Bigozzi dell’ANPI di Arezzo – Crede fermamente anche in questa iniziativa e per l’occasione l’ANPI di Arezzo ha fatto ristampare 500 copie del libro che fu pubblicato per il 50esimo della Liberazione nel 1994 e sarà donato a tutti i giovani del Servizio Civile”.

Il programma prevede alle ore 9.30 il saluto a Civitella da parte del Comitato provinciale ANPI di Arezzo e della Sezione ANPI Arezzo, seguirà la visita al Museo della Memoria con testimonianze da parte dell’Associazione Civitella Ricorda; la partenza per la Marcia verso San Pancrazio (3 ore). Durante la marcia, sosta al monumento dedicato a Modesta Rossi, Medaglia d’oro al Valor Militare – testimonianza di Mario Polletti, figlio di Modesta e sopravvissuto alla strage. Arrivo a San Pancrazio, visita al Sacrario e testimonianza di Enzo Panzieri, sopravvissuto alla strage. Alle ore 13.30 è previsto il pranzo presso il Circolo ricreativo San Pancrazio Aps. A seguire interventi e riflessioni di Rosario Lerro, Presidente Arci Servizio Civile Nazionale Aps, Claudio Maderloni, coordinatore Arci Servizio Civile Nazionale Aps.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Contatti: https://www.arciserviziocivile.it/emilia-romagna, https://www.arciserviziocivile.it/toscana.