Master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”, ancora aperte le iscrizioni

Arezzo, 6 marzo 2024 – Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al Master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”, nato dall’accordo tra università e imprese del comparto orafo aretino. Al percorso di studi post laurea, della durata di un anno, si accede con tutte le classi di laurea.

Il master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello” è organizzato nel Campus universitario di Arezzo dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, ed è coordinato dal professor Paolo Torriti.

Il corso post laurea, sempre più attento alle esigenze dei distretti orafi italiani e aretino, con continuità negli ultimi anni è riuscito a favorire l’apertura di attività private e a inserire in imprese i propri diplomati, con un occupabilità di oltre il 70 per cento.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 15 marzo e sono previste borse di studio.

Il ciclo di studi prevede insegnamenti sulla storia del gioiello, sulle tecniche orafe, sul design, il management, jewelry marketing e promozione. Tra i docenti del corso ci sono artisti, designer e professionisti tra i più qualificati a livello nazionale e internazionale. Sono previsti moduli didattici di 180 ore, di cui 100 ore di laboratorio. I partecipanti effettueranno uno o più stage di almeno 225 ore in aziende del comparto, laboratori artigiani, enti pubblici e privati.

Il laboratorio dispone di un vastissimo patrimonio per gli studi sull'oreficeria, come, ad esempio, l'Archivio di Costantino Bulgari, e di una delle più complete biblioteche di settore, che lo qualificano come un polo scientifico di eccellenza per lo studio della storia, della tecnica e del design di ori e argenti.

Fra i promotori: Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo, Camera di Commercio Siena-Arezzo, Consulta Provinciale dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, Confartigianato, CNA.

Per informazioni è possibile contattare il Direttore del Master, professor Paolo Torriti, [email protected].

Il bando è pubblicato nel sito dell'Ateneo all’indirizzo: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/storia-design-e-marketing-del-gioiello-1. Sito web del master: www.labor.unisi.it.