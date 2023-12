E’ morto Massimo Toschi, lutto in Toscana per il terzo settore

Firenze, 6 dicembre 2023 – E’ morto Massimo Toschi, 79 anni, ed è lutto per la politica e il terzo settore della Toscana. Insegnate di scuola superiore, figura storica della cooperazione, Toschi è stato consigliere regionale e, dal 2005, per una legislatura, assessore proprio alla cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i popoli.

Favorire il dialogo tra le nazioni: questa è stata una delle sue ragioni di vita. Colpito da piccolo dalla poliomelite, Toschi durante la sua vita ha più volte posto l’accento sui problemi della disabilità.

"Del Professore – dice il consigliere regionale Iacopo Melio ricordando Toschi – ho sempre ammirato, oltre alla grande cultura, la determinazione per la conquista di quell’indipendenza per la quale ha lottato per tutte le persone con disabilità. E io non lo ringrazierò mai abbastanza per esser stato il primo ad aver creduto nel mio attivismo”.

Toschi era originario di Porcari. A fine anni Novanta si occupò delle zone di crisi in varie parti del mondo. Fu in Algeria durante la guerra civile, mentre in Sierra Leone documentò, tra le altre cose, la vergogna dei bambini soldato.