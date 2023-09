Marzia Sandroni nuovo Direttore della Zona distretto socio/sanitaria del Casentino

Arezzo, 15 settembre 2023 – Dal 16 settembre 2023 sarà la dottoressa Marzia Sandroni a dirigere il nuovo distretto del Casentino che comprende i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortiggiano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla. La nomina si è resa necessaria a seguito del passaggio della dottoressa Antonella Secco ad altro incarico in un Ente Statale. Al termine di un positivo confronto tra Azienda Asl e Conferenza dei sindaci del Casentino è stato individuato nella dottoressa Marzia Sandroni il profilo ideale per dirigere il distretto.

La nomina della dottoressa Marzia Sandroni ha avuto consenso unanime da parte di tutti i sindaci della vallata.

“Ringraziamo la dott.ssa Secco per l’importante lavoro svolto in questo anno in cui è stato ripristinata la Zona Distretto del Casentino dichiara il Dg della ASL Toscana sud est Antonio D’Urso. Credo che con la dott.ssa Sandroni abbiamo il profilo migliore per guidare un distretto così importante. La dottoressa Sandroni è una professionista con una profonda conoscenza della macchina organizzativa della ASL e del Casentino. In questi anni, ed in epoca Covid, ha coordinato la complessa macchina della comunicazione dell’azienda con ottimi risultati. La sua lunga esperienza in ambito sanitario garantisce una profonda conoscenza del sistema, la sua competenza e comprensione dei problemi socio/sanitari, l'attenzione da sempre dimostrata alla comunità e nei rapporti con le Istituzioni, credo siano fondamentali per la gestione di un distretto come quello del Casentino.”

“Voglio ringraziare il Direttore Generale Antonio D’Urso tutta la direzione aziendale ed i Sindaci per la fiducia accordatami nell’affidarmi un incarico così importante, afferma la dottoressa Marzia Sandroni. Mi auguro di dimostrare che tale fiducia è stata ben riposta. Da parte mia garantisco il massimo impegno.

Ho sempre lavorato mettendo al centro la collaborazione ed il dialogo con l’obiettivo di migliorare il servizio sanitario valorizzando i professionisti e le realtà del territorio ed è quello che ho intenzione di portare in Casentino. Lo farò nello spirito dei tempi che hanno bisogno di un welfare cooperativo, di comunità che non dia per scontato nulla, che non si accontenti, ma sappia cogliere tutte opportunità, quelle grandi ma anche quelle piccole che questo tempo offre. Metterò la mia conoscenza del mondo sanitario e tutti gli anni di esperienza lavorativa al servizio e a disposizione della Zona Distretto Casentino.”

"Una nuova partenza, dichiara Filippo Vagnoni Sindaco di Bibbiena e presidente della Conferenza dei Sindaci del Casentino, un nuovo direttore per il nostro distretto nella persona della dottoressa Marzia Sandroni che salutiamo e alla quale invio i miei più sentiti auguri per un proficuo lavoro che faremo insieme per il bene di questo territorio che deve tornare al centro come importanza strategica, soprattutto dal punto di vista dei servizi socio-sanitari. Non di meno vorrei però salutare e ringraziare a nome di tutti i colleghi e del Casentino la Dottoressa Secco che ha saputo gestire al meglio un momento delicato per il Casentino ovvero la ripartenza del nuovo distretto Casentino. La ringrazio perchè lo ha fatto mettendosi in ascolto attivo e a servizio del territorio. Sono certo che il nuovo direttore saprà portare avanti la sua eredità in questo senso".