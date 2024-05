Manager e dirigenti privati, Zuffanelli presidente toscano

Firenze 24 maggio 2024 – E’ Marco Zuffanelli il nuovo presidente dei manager e dirigenti privati Toscani. Ad eleggerlo, l’assemblea annuale degli associati a Manageritalia Toscana che si è svolta nei giorni scorsi a Villa Olmi a Firenze.

“Sono onorato di questa nomina e della fiducia accordatami dai tanti manager toscani per guidare con entusiasmo e dedizione il futuro della nostra associazione per prossimi quattro anni – le prime parole di Marco Zuffanelli – Nell’ultimo anno i manager toscani sono cresciti in tutta la regione +1,1% ma molto al di sotto nella media nazionale del 3,8%. Se guardiamo agli ultimi 14 anni sono calati in 7 province su 10. Come associazione dobbiamo ancor di più essere vicino ai nostri piccoli e medi imprenditori, aiutandoli a comprendere che solo investendo in competenze e professionalità si può far evolvere le nostre imprese e quindi il nostro territorio. Un risultato che richiede un’intensa sinergia e il dialogo intenso e costruttivo tra manager, mondo delle imprese e istituzioni poiché solo insieme si cresce e i manager toscani ci sono”.

Marco Zuffanelli, 62 anni ed è manager di lungo con oltre 30 anni di attività professionale. Nella passata consiliatura è stato vice presidente di Manageritalia Toscana. L’assemblea ha eletto inoltre come vicepresidenti di Manageritalia Toscana Giuseppe Sulpizio e Stefano Zecchi.