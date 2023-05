Maltempo in Toscana, allerta meteo gialla: pioggia intensa, vento forte e rischio frane

Firenze, 15 maggio 2023 – Una nuova allerta meteo gialla è stata diramata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Per tutta la giornata di martedì 16 maggio è previsto un ritorno del maltempo in Toscana, per rischio idrogeologico e quindi possibili frane su zone appenniniche, per rischio vento forte sui crinali, zone collinari e di pianura.

Prevista pioggia molto intensa sull’alto Mugello, sull’alta Valtiberina, e sull’Appennino pistoiese. Atteso anche un rinforzo dei venti di Tramontana-Grecale con violente raffiche sul crinale appenninico tosco-emiliano, forti o molto forti sul settore tosco-romagnolo. Forti raffiche di vento locali anche sulle zone collinari e di pianura.

Rischio idrogeologico, le province a rischio

Queste le province interessate, secondo la Sala operativa della Protezione civile regionale, da rischio idrogeologico nella giornata di martedì 16 maggio: Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Siena.

Vento forte, ecco dove

Queste invece le province interessate da rischio vento forte: Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Livorno, Pisa, Grosseto.