Maltempo: la Procura di Prato indaga per disastro e omicidio colposi

Prato, 1 dicembre 2023 – Disastro e omicidio colposi. Sono i reati per i quali ha aperto un fascicolo la Procura di Prato, ad un mese dall’alluvione che ha messo in ginocchio varie zone toscane, tra cui appunto il pratese. E’ lì che è stato aperto un unico fascicolo per il decesso di due anziani, la sera in cui i torrenti hanno esondato.

L'inchiesta della Procura di Prato è aperta contro ignoti ed ipotizza appunto i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito documenti in diversi uffici pubblici, tra i quali i Comuni di Prato e di Montemurlo. Le carte sono confluite in un corposo fascicolo d'indagine, assegnato ai pubblici ministeri Valentina Cosci e Alessia La Placa.

All'inizio i fascicoli erano due, relativi ai decessi di Alfio Ciolini e Antonio Tumolo, poi sono stati riuniti in quella che ora è di fatto l'inchiesta sull'alluvione.

Intanto in Procura sono anche arrivati esposti di privati cittadini, associazioni, imprenditori, e in un caso anche di un politico locale. Tra le domande a cui l'inchiesta vuole dare una risposta, una delle più importanti è se sia stata fatta un’adeguata manutenzione dei corsi d'acqua principali e del reticolo minore.

È in corso di conferimento l'incarico a un paio di ingegneri idraulici, che dovranno redigere una perizia sulle possibili cause dei numerosi e disastrosi allagamenti. La Procura starebbe pensando anche di nominare addirittura un collegio di esperti in materia, visto che si tratta di un settore molto tecnico. L'acquisizione di documenti sarà utile per ricostruire quanto accaduto, per valutare quali azioni sono state messe in campo per prevenire il disastro, per verificare lo stato di manutenzione dei luoghi e per capire se qualcosa è stato tralasciato o non è stato fatto a dovere.