Maltempo, divieto dell’uso dell’acqua del rubinetto in quattro Comuni. Ecco dove

Firenze, 5 novembre 2023 – In seguito all’alluvione in Toscana dei giorni scorsi, già quattro sindaci hanno firmato ordinanze per vietare l’uso dell’acqua del rubinetto in casa. Il provvedimento è stato emesso a scopo cautelativo.

Secondo quanto riferito nel testo delle ordinanze, il divieto di utilizzo dell’acqua dell’acquedotto a fini idropotabili, se non previa bollitura, è stato esteso ai Comuni di Montale e Quarrata (Pistoia), Campi Bisenzio (Firenze) e Poggio a Caiano. Si tratta di alcuni dei territori della Toscana più colpiti dal maltempo, in attesa che la società del servizio idrico Publiacqua completi le verifiche sulla qualità dell'acqua a seguito degli eventi alluvionali.