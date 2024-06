Maltempo, allerta gialla per forti temporali sulla Toscana centro settentrionale

Firenze, 9 giugno 2024 – Torna il maltempo in Toscana. Come scrive sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, è stata «emessa allerta gialla dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro settentrionale dalle 20 di oggi domenica 9 giugno fino alle 8 di domani (lunedì 9 giugno, ndr)».

Si prevedono «possibili isolati temporali, anche forti, a partire dalle zone nord occidentali in estensione e trasferimento al resto della regione nel corso della notte», ha concluso il governatore.