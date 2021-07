Firenze, 1 luglio 2021 - "Me lo aspettavo, sapevo esattamente come sarebbe andata a finire". Samir e Malika non si parlano più. Da quando lei ha confessato di amare un'altra ragazza la frattura con la famiglia sembra insanabile. E ora che Malika si trova nella bufera per aver comprato una Mercedes e un bulldog francese da 2.500 euro con i soldi della raccolta fondi a suo nome, il fratello rompe il silenzio. "Ve l'avevo detto fin dall'inizio. Lei ha usato lo sbaglio della mia mamma, perché di sbaglio si tratta se mandi quegli audio, per avere notorietà. Del resto non è un segreto, nel giugno del 2019 aveva fatto anche dei provini per entrare a Uomini e donne".

Nonostante la sua posizione, Samir condanna in pieno il fango social indirizzato alla sorella: "Gli insulti sono assolutamente sbagliati. Le persone giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall'inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno ora. Ma si sa: siamo in Italia, il paese dei creduloni e dei finti buonisti".

Inanto il Codacons annuncia di aver fatto un esposto alla magistratura "per la possibile fattispecie di truffa aggravata" contro Malika.

Alessandro Pistolesi