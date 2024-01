Madeleine Albright, la storia della prima donna segretario di stato Usa

Firenze, 22 gennaio 2024 – Il 22 gennaio del 1997 è stato un giorno storico. Madeleine Albright, dopo essere stata confermata dal Senato degli Stati Uniti, divenne la prima donna Segretario di Stato Usa. Dopo aver servito come ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, fu la prima donna a guidare la diplomazia americana, diventando così anche la donna più alta in grado nella storia del governo statunitense, durante il secondo mandato di Bill Clinton alla Casa Bianca (1997-2001). Albright non fu in linea di successione per la presidenza statunitense perché era nata nell'allora Cecoslovacchia. Proveniva da una famiglia di origini ebraiche e abbandonò la sua terra d'origine quando essa fu annessa al Terzo Reich. Dopo un soggiorno a Londra, la famiglia tornò in patria alla fine della seconda guerra mondiale, ma con l'avvento al potere del regime comunista si trasferì negli Stati Uniti nel 1948. La Albright fece i suoi studi liceali in Svizzera, poi si laureò in scienze politiche al Wellesley College nel Massachusetts e conseguì un dottorato in diritto pubblico presso la Columbia University di New York, quando era già sposata col giornalista Joseph Medill Patterson Albright, da cui divorziò nel 1982. La sua carriera accademica cominciò alla Georgetown University di Washington, dove insegnò Affari internazionali. Ma poi seguì la strada della diplomazia, rompendo il soffitto di cristallo nel 1996 e diventando una brillante analista di geopolitica. Sotto Clinton contribuì a forgiare la politica americana dopo la guerra fredda, sostenendo l'allargamento della Nato e il suo intervento armato in Kosovo nella primavera 1999 per 'ragioni umanitarie'. Nel 2000 si recò in Corea del Nord partecipando ad uno storico incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-il. L'ex segretaria di stato è rimasta immersa nell'impegno civile e politico sino alla sua morte.

Nasce oggi

Sir Francis Bacon nato il 22 gennaio del 1561 a Londra. La ricerca filosofica fu la colonna portante della sua vita. In polemica con l’aristotelismo e la tradizione alchemica, concepì la scienza come l’incontro tra la natura delle cose e la mente dell’uomo. Fu un sostenitore dell’approccio empirico e induttivo, ossia del metodo scientifico, alla base anche oggi della moderna ricerca scientifica. Progettò anche una grande enciclopedia delle scienze, di cui però portò a termine solo due parti. Ha scritto: “La speranza è una buona colazione, ma una pessima cena”.