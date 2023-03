Benvenuto Macca: il primo museo a cielo aperto che ingloba l'arte diffusa a Peccioli

L'inaugurazione del Macca a Peccioli

Peccioli, 25 marzo 2023 - Prima l’idea di rendere le opere di arte contemporanea a cielo aperto un vero e proprio museo pubblico.

Poi l’annuncio nel luglio 2022 della scelta del nome e l’inizio dei lavori per rendere il Macca, acronimo di museo di arte contemporanea a cielo aperto (e diffuso nel territorio), realtà.

Mesi di lavoro, di catalogazione certosina, di preparazione di una sezione specifica nell’app Sistema Peccioli. L’allestimento di nuove opere e di un percorso che permetterà a Peccioli di avere un museo unico nel suo genere in tutto il panorama nazionale.

Oggi, 25 marzo, il Macca di Peccioli ha aperto ufficialmente le sue porte. L’evento di lancio ha visto come cuore pulsante il portico di piazza del Popolo. Oggetto di un restyling, già in programma da tempo da parte dell’amministrazione comunale, e che restituisce, ora, un vero e proprio nuovo salotto pubblico ai cittadini pecciolesi e ai turisti.

Questo luogo rappresenta al meglio la centralità simbolica del Macca, il punto di ritrovo e relazione della comunità in cui sarà possibile incontrarsi e discutere di arte e cultura nel tempo libero.

Gli uffici tecnici del Comune di Peccioli hanno lavorato al rifacimento degli intonaci e alle tinteggiature tradizionali di questo spazio, in accordo con la Soprintendenza di Pisa.

Lo spazio è stato arredato come un vero e proprio salotto e sarà il fulcro dal quale, dal centro storico e verso tutte le frazioni, si irradieranno i vari percorsi artistici nel territorio comunale.

E, per rendere ancora più evidente e visibile questa “trasformazione”, le cinque lettere che compongono l’acronimo e allo stesso tempo il logo esteso del Macca sono state installate sotto altrettante arcate del portico.

Ma cos’è, dunque, il Macca? È un’istituzione del Comune di Peccioli, sostenuta anche da Fondazione Peccioliper e Belvedere spa, in grado di raccogliere sotto un’unica direzione le progettualità artistiche disseminate sul territorio di Peccioli e le sue frazioni. Il museo ospita una moltitudine di opere d’arte contemporanea, frutto di un lavoro trentennale in relazione con artisti e artiste che nel tempo sono stati invitati a sviluppare progetti in sintonia con il territorio pecciolese.