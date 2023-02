Luoghi del cuore Fai, ecco i premiati in Toscana, Umbria e Liguria

La chiesa di San Miniato di Calamecca, luogo del cuore Fai

Firenze, 16 febbraio 2023 - Due chiese e un museo sono sul podio della classifica dell'edizione 2022 'Luoghi del cuore', il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale e paesaggistico italiano che si è chiuso con oltre 1,5 milioni di voti raccolti per oltre 38.800 luoghi. L'iniziativa di Fai e Intesa Sanpaolo mira a recuperare e restaurare i luoghi (chiese, musei, palazzi storici, archeologia industriale, fiumi ew così via) più amati, grazie a un contributo economico offerto. Dal 2004 ad oggi, sono 139 i luoghi recuperati, e tornati fruibili a tutti. A livello nazionale, con oltre oltre 52mila voti in provincia di Lecce, primo classificato 2022 è il Museo dei Samari nel Parco di Gallipoli, seconda a Campobasso con il Museo dei Misteri, terza con la chiesa di San Giacomo della Vittoria, ad Alessandria.

Nella regione Toscana è arrivata 43esima la chiesa di San Miniato di Calamecca, in provincia di Pistoia, con 6.848 voti totali. Segue al 53esimo posto il castello e il parco di Sammezzano, a Reggello, in provincia di Firenze, che ha ricevuto 5.161 voti. Al terzo posto per la Toscana e 55esimo nazionale, l'Oratorio Madonna del Vivaio di Scarperia e San Piero, con 4.997 voti. Seguono il borgo di Lucignano, ad Arezzo, al 104esimo posto della classifica generale, con 3.078 voti, mentre al 170esimo si è piazzata Villa Chigi Saracini a Castelnuovo Berardenga (Siena), con 1.222 voti totali. La chiesa di San Miniato di Calamecca, arrivata prima nella regione, è oggi in gravissime condizioni statiche: vistose crepe, dovute a un cedimento del terreno nella testata d’angolo sud-occidentale hanno causato un movimento trasversale che mette a rischio l’intera struttura. Le coperture, rovinate dalle infiltrazioni d’acqua, rivelano una situazione estremamente precaria, aggravata dal distacco di intonaco nei controsoffitti delle navate laterali. Al momento la chiesa è chiusa al pubblico perché ritenuta pericolante. Il progetto di intervento per la messa in sicurezza e il restauro è già pronto e approvato dalla Soprintendenza.

Ha conquistato il primo posto nella regione Umbria e il 18esimo a livello nazionale il progetto “Il sentiero degli Ulivi”, per la fascia olivata Assisi-Spoleto a Trevi, in provincia di Perugia. Sono stati 12.738 i voti totali. Si tratta di un paesaggio pedemontano appenninico di oltre 40 chilometri, che oggi è tra le principali aree olivicole dell'Umbria. Il progetto “I Sentieri nella Fascia Olivata” mira alla promozione della fascia olivata Assisi-Spoleto attraverso la mappatura digitale di un percorso che l’attraversa collegando città, paesi, paesaggi, la catalogazione e tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale presente, il potenziamento e la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo legato alla scoperta dell’olio. Al secondo posto in Umbria e al 50esimo della classifica nazionale si piazza il borgo di Piaggia, in provincia di Perugia, con 5.303 voti totali. Seguono il Santuario Santa Chiara da Montefalco, costruito nel 1615 e progettato dall'architetto perugino Valentino Martelli, all'80esimo posto, il borgo di Collestrada, frazione del comune di Perugia, al 97esimo posto, con 3.310 voti, e al 163esimo posto il duomo di Orvieto, con 1.332 voti.

Primo 'luogo del cuore' nella regione è la Basilica dei Fieschi a Cogorno, in provincia di Genova, che si piazza sesta nella classifica generale. Non mancano, però anche i gioielli dello spezzino. Al 171esimo posto, con 1.220 voti, troviamo Reggimonti, piccolo borgo del comune di Bonassola, a 359 metri sul livello del mare, quindi l'isola Palmaria a Portovenere, al 205esimo posto e 776 voti totali, e, al 267esimo, con 441 voti, il bosco e la spiaggia del villaggio La Francesca a Bonassola. Il borgo di Tellaro e il castello di Lerici conquistano rispettivamente il 350esimo e il 351esimo posto, il borgo di Monesteroli arriva al 375esimo.