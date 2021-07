Firenze, 24 luglio 2021 - Si chiama luna piena del cervo. Ed è un plenilunio ricco di significati quello che è stato osservabile nel cielo all'alba del 24 luglio ma anche alla sera, fino alla notte tra sabato e domenica 25 luglio. Si tratta di una luna piena che le antiche popolazioni native americane chiamavano del cervo perché a luglio le corna dei cervi raggiungono il loro picco di crescita. Non è una superluna come anche negli ultimi anni abbiamo osservato nei cieli di Toscana, ma meteo permettendo la luna in cielo in questo sabato è di notevole dimensioni.

A che ora vedere la luna del cervo

La luna sorge in questo sabato 24 aprile alle 21.24 ora di Roma. Da quel momento dunque sarà possibile vederla. La luna, come dicono gli astrofili, sorgerà da sud est, preceduta da Saturno.

Le cinque fasi lunari di luglio

E in generale per la luna questo luglio 2021 è un mese speciale. Un mese che ha cinque fasi lunari: la fase di ultimo quarto, che si è già verificata il 1 luglio, sarà di nuovo visibile il 31 luglio. E' questo l'unico mese del 2021 in cui le fasi lunari sono cinque, come segnala l'Unione Astrofili Italiani. Ecco tutte le fasi di luglio: ultimo quarto 1 luglio; luna nuova il 10; primo quarto il 17; luna piena il 24; e di nuovo ultimo quarto il 31.