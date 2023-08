Due lune piene in un mese: notte speciale di fine agosto, le foto

Firenze, 31 agosto 2023 – Sono mozzafiato le foto della luna nei cieli di Toscana nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Una notte fresca, come non provavamo da diverse settimane dopo una parte centrale di agosto torrida.

Una notte serena in buona parte della regione e dunque perfetta per ammirare la “luna blu”: non perché abbia un colore specifico ma perché così, nel mondo angolosassone, si indica la seconda luna piena in un mese. Sì perché questo agosto 2023 è stato speciale.

Ce ne sono state due, una a inizio mese e una appunto adesso. Nelle foto di Piero Giacomelli a corredo di questo articolo, ecco la luna piena in Toscana.

Non si sa da dove provenga il termine 'Luna blu' ma sembra risalire a più di 400 anni fa, in origine per rifererirsi alla circostanza in cui una stagione aveva quattro lune piene anziché le normali tre. Oggi si fa piuttosto riferimento ai mesi del calendario. Ma perché possono esserci due Lune piene in un mese? Facile.

I pleniluni avvengono ogni 29 giorni, mentre la maggior parte dei mesi sono di 30 o 31 giorni, in questo modo è possibile che ci siano due Lune piene in un solo mese; solo a febbraio non può accadere. Questo avviene in media una volta ogni due anni e mezzo.