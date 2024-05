Lucignano porta la Maggiolata su Rai1

Arezzo, 31 maggio 2024 – Si è tenuta lunedì scorso 27 maggio, presso gli stand che nel corso della festa hanno ospitato migliaia di persone, la conviviale che ha riunito tutte le componenti della Maggiolata Lucignanese appena conclusa. Erano presenti i volontari, i gruppi dei rioni, i dirigenti del Comitato organizzatore e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione 2024. E’ stata l’occasione, per il presidente Guido Perugini, per tracciare un bilancio che, “senza voler esagerare – ha detto – è più che soddisfacente”.

“La festa lucignanese è stata contrassegnata, soprattutto nell’ultima giornata, domenica 26 maggio, da numeri straordinari. Una vera e propria fiumana di spettatori ha assistito ad un evento molto raffinato e ricco di suggestioni. File chilometriche agli ingressi e persino allo stand gastronomico dei giardini hanno certificato un esito davvero felice di questa manifestazione”.

Di particolare successo, oltre alle tradizionali sfilate degli straordinari carri fioriti e dei gruppi folcloristici a rappresentare tante regioni d’Italia, anche gli elementi innovativi introdotti, come la mostra fotografica e iconografica “85 volte… Maggiolata” ospitata dal Teatro Rosini, che ha fatto riscoprire, a Lucignanesi e non, edizioni, volti e protagonisti della lunga storia della manifestazione; la Mostra mercato dei giardini e gli addobbi floreali diffusi nel centro storico. Lunghi applausi e ovazioni si sono levati quando Perugini ha snocciolato i numeri degli incassi, sommatoria degli ingressi e di tutte le voci in entrata, che sono stati nel complesso di gran lunga superiori a quelli delle precedenti edizioni.

“Il successo di questa 85^ Maggiolata – ha detto Perugini - conferma appieno la validità di una formula vincente che coniuga perfettamente i valori della tradizione a cui è legata la Festa con soluzioni progettuali innovative come una ottima simbiosi tra spettacoli e offerte gastronomiche nei due punti cruciali dei Giardini e di Piazza delle Logge, che ha permesso quest’anno di conseguire risultati straordinari. Non posso certo dimenticare il supporto eccellente dell’Amministrazione Comunale, che ha condiviso con grande attenzione e disponibilità l’intero percorso organizzativo”.

E ora tutti davanti alla tv:

“Tra le cose positive – ha concluso il presidente - non posso trascurare la presenza della RAI in occasione della seconda uscita della Festa. Avremo un servizio esaustivo sulla nostra manifestazione all’interno della trasmissione “Camper”, che andrà in onda, mi è stato appena comunicato, lunedì 3 giugno prima del Tg1 delle 13:30. Un passaggio importante di crescita del valore riconosciuto della Festa, che farà bene a Lucignano, facendolo conoscere, a livello nazionale, alla grande platea di spettatori di RAI1”.