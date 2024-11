Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 2 novembre 2024: estrazione e numeri vincenti

Milano, 2 novembre 2024 – Nuovo appuntamento con la fortuna.

Oggi, sabato 2 novembre, si riapre la caccia al 6 con la schedina del SuperEnalotto e le contestuali estrazioni di Lotto e 10eLotto con il jackpot che sale a 25,3 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, in Trentino, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro.

Il calendario delle estrazioni del Lotto, in occasione della festività del 1 novembre, è stato modificato: l’estrazione prevista per venerdì 1 novembre sarà effettuata stasera, mentre l’estrazione di oggi, 2 novembre, sarà effettuata lunedì 4 novembre. Dalle 20 sarà possibile seguire l’estrazione dei numeri in diretta.

Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Extra: