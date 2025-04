Un Ponte di parole a Pontedera: entra nel vivo la ricca kermesse dedicata ai libri

Pontedera, 9 aprile 2025 - Sono oltre 60 eventi, più di trenta realtà culturali del territorio coinvolte e un cartellone che si articola su venti luoghi diversi della città. Ha preso il via ieri Ponte di Parole, in programma fino al 13 aprile a Pontedera. Quarta edizione del festival letterario diffuso dedicato ai libri e declinato in incontri con gli autori, ma anche in laboratori, letture e confronti. La prima giornata è stata subito partecipata e tanti sono ancora gli appuntamenti che, da oggi fino a domenica, ospiteranno personaggi di primissimo piano del panorama letterario nazionale. Tra gli autori presenti Maria Grazia Calandrone, Fabio Genovesi, SiMohamed Kaabour, Dacia Maraini, Piero Marrazzo, Annalisa Ambrosio, Tommaso Greco, Giulio Mozzi. E ancora Giulia Muscatelli, Christian Raimo, Luca Crescenzi, Michele Dantini, Marcello Fois, Alberto Grillo, Francesco Niccolini. Gli scrittori che hanno aderito sono in totale 36, "Per una kermesse - ha detto l'assessore alla cultura Francesco Mori - che ha fatto della qualità la sua cifra stilistica e che mette a sistema la qualifica di Pontedera città che legge con contenuti e iniziative rilevanti". Novità di quest'anno è l'aumento della durata temporale dell'iniziativa, che si spalma su sei giorni. "Una scelta ben precisa - ha spiegato ancora l'assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori - che va nello spirito di creare una rassegna a tutto tondo, in stretta sinergia con la città, praticamente per una settimana intera. Un grazie agli autori, alle librerie e a tutte le altre realtà del territorio che formano un ecosistema culturale importante, molto aperto a giovani e giovanissimi". "Abbiamo fatto un lavoro ricco e vario, toccando tanti temi per un festival diffuso e collettivo", ha ricordato in apertura il direttore del festival Simone Maioli.