Lotto, vinti oltre 216.000 euro a Siena e a La Spezia

Firenze, 21 aprile 2023 – Toscana e Liguria baciate dalla fortuna. Come riporta agipronews, il concorso del Lotto di giovedì 20 aprile ha premiato due fortunati giocatori con vincite da 216.600 euro ciascuno.

La prima vincita è stata registrata a Borghetto di Vara (combinazione 7-23-25-29), in provincia della Spezia, mentre la seconda a Siena (combinazione 7-10-23-29), ed entrambe sono arrivate centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Roma.

Il quadro del fortunato concorso per la Liguria si completa con altri 68mila euro totali vinti a Genova: una cinquina Simbolotto ha fruttato 43.478,26 euro a un fortunato giocatore, mentre un secondo ne ha vinti 25mila con un ambo secco (10-23) sulla ruota di Roma.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 17,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 350 milioni in questo 2023.