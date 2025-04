Arezzo, 14 aprile 2025 – Lotto: a Civitella Val di Chiana doppietta da 47.500 euro

Festa a Civitella Val Di Chiana, in provincia di Arezzo, grazie al Lotto, come riporta Agipronews.

Nell’ultimo concorso messi a segno due vincite, una da 25mila e l’altra 22.500 euro, rispettivamente con un ambo e un terno, in via Aretina Nord. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro, per un totale di 398,7 milioni di euro da inizio 2025.