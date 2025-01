Lorenzo Donati al 7° Simposio Mondiale di Canto Corale

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Bandung (Indonesia), 20 gennaio 2025, iniziate le prove con il Coro Giovanile Nazionale Indonesiano che il Maestro aretino, Lorenzo Donati, dirigerà al concerto inaugurale del 7° Simposio Corale Mondiale che dal 22 al 25 gennaio vedrà riuniti a Bandung cori e direttori di tutto il mondo. Donati oltre al concerto inaugurale dirigerà un altro degli eventi musicali del meeting internazionale e terrà una masterclass per direttori di coro alla quale parteciperanno giovani direttori provenienti da tutto il Sud-Est asiatico. Il direttore e compositore proporrà musiche di Palestrina e altri autori, inoltre anche la propria composizione “Sicut Cervus”.

Dopo l’imponente Simposio Mondiale di Istanbul dove Lorenzo Donati aveva rappresentato l’Italia, come unico musicista nazionale a rappresentare la cultura corale italiana, al Simposio Mondiale che si aprirà in Indonesia sarà l’unico rappresentante europeo, in un contesto con direttori e compositori provenienti da Corea, Giappone, Filippine con i famosissimi Madrigal Singers, Singapore e Stati Uniti d’America.

“Dopo l’uscita del disco su Amadeus che ho realizzato con il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, portare la musica di Palestrina a questo simposio mondiale è una grande emozione,” dichiara Donati “inoltre eseguirò anche alcune mie composizioni e proverò a rappresentare al meglio la cultura corale italiana. Da anni, nei miei viaggi all’estero cerco di far vedere quello che di bello si faceva e tutt’oggi si realizza in Italia. Parlo di Venezia e del suo magico Conservatorio, delle belle iniziative dei Festival di Fano e Piuro, parlo di Siena, del coro della Cattedrale e dell’Accademia Chigiana oltre che dell’Accademia Corale Italiana e dei cori che dirigo: Vox Cordis e UT. Provo a far conoscere la bellezza che ancora si riesce a creare in Italia. In passato promuovevo con orgoglio anche altre iniziative corali che oggi, con sofferenza, vedo gradualmente spegnersi. Per fortuna l’Italia ha tante risorse culturali, vive e feconde, che possono essere mostrate con fiducia al mondo.”

Donati in Indonesia per la quinta volta ha già tenuto corsi per direttori di coro e coristi oltre ad essere stato in giuria nel concorso internazionale di Bali nel 2017 e nel 2019, si sposterà poi a Manila per un’altra serie di conferenze, concerti e lezioni, prima di tornare ad Arezzo dove i primi di febbraio si aprirà l’anno accademico 2025 dell’Accademia Corale Italiana con oltre 80 direttori provenienti da tutta Italia che studieranno con il maestro aretino, la docente francese Nicole Corti e l’Insieme Vocale Vox Cordis.