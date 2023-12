L’istituto Professionale con indirizzo Elettrico-Elettronico ha inaugurato il laboratorio di robotica e automazione.

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Sperimenta, costruisci e impara.

Sotto questi i capisaldi scolastici dell’Istituto Professionale con indirizzo Elettrico-Elettronico che nei giorni scorsi ha inaugurato il laboratorio di robotica e automazione.

Nell’occasione è stato anche presentato l’ultimo acquisto effettuato grazie ai fondi del PNRR. Si tratta di un robot intelligente che “permette ai nostri ragazzi di entrare in una dimensione molto pratica del mondo industriale” – afferma il professor Bilancetti, da 40 anni responsabile dell’Istituto Professionale, che aggiunge - “quindi i ragazzi impareranno ad utilizzare questo tipo di macchina e potranno ‘spendere’ molto facilmente queste competente anche nel nostro territorio. Poi il laboratorio è arricchito di tanti altri dispositivi attraverso i quali i ragazzi acquisiscono anche tante altre competenze utili per la loro formazione scolastica di carattere elettrico ed elettronico ai fini lavorativi”.

Un’eccellenza, quindi, nel panorama scolastico sia castiglionese che di tutta la provincia che, ancora una volta, si distingue nel dare risposte concrete a chi si vuole dedicare al mondo del lavoro fornendo specifiche professionalità e competenze.

“Con il recente acquisto di un robot intelligente gli studenti potranno sperimentare la dimensione pratica del mondo industriale, che tanto ha necessità di forze fresche e qualificate.

La formazione che permette di ottenere subito sbocchi professionali non è un fattore di poco conto e il nostro Istituto Superiore sta facendo di tutto per completare l'offerta formativa ai nostri ragazzi rendendoli appetibili. Ringrazio il Dirigente Scolastico Sauro Tavarnesi e il Professor Bilancetti che con i suoi colleghi lavorano per il futuro dei nostri ragazzi in maniera encomiabile” conclude il sindaco Mario Agnelli.

--