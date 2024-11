Arezo, 9 novembre 2024 – Libri in libertà: si conclude con successo il progetto promosso dal comune di Poppi.

Si concluderà ufficialmente il 20 novembre prossimo, nella giornata in cui si celebra il World Children's Day, il progetto di promozione alla lettura Libri in libertà promosso dal Comune di Poppi in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Poppi e finanziato dal Consiglio regionale della Toscana.

In occasione della chiusura di questo bellissimo percorso, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Poppi hanno avuto il piacere di incontrare, durante il mese di novembre 2024, dei veri e propri scrittori e scoprire così cosa si cela dietro la misteriosa magia della costruzione di un racconto. Fondamentale nella redazione del programma degli incontri con l’autore, è stata l’esperta collaborazione della libreria Lina Giorgi di Ponte a Poppi, nella persona di Katia Albertoni, che ha provveduto, in accordo con le insegnanti e i programmi da loro svolti nelle diverse classi, a rendere possibile questa bella e singolare esperienza. Dopo l’incontro di giovedì 7 novembre con il fumettista, illustratore e autore per bambini Davide Calì, e quello di questa mattina con lo storico Federico Canaccini, mercoledì 20 novembre sarà la biologa marina e autrice di libri per ragazzi Claudia Fachinetti ad essere la protagonista.

“Con il progetto Libri in libertà il comune di Poppi ha voluto rafforzare la sua azione di promozione della lettura nel territorio affrontando le difficoltà insite in un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro - ha spiegato la vice sindaca con delega all’istruzione Eva Amorsi – il riscontro è stato entusiasmante sia in termini di partecipazione sia di risultato: il progetto è stato infatti protagonista alla fiera Didacta Italia 2024, il più importante appuntamento fieristico nazionale dedicato all’innovazione didattica”.

Il progetto è stato inaugurato a novembre 2023 alla presenza della Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana Cristina Giachi ed ha previsto tante attività: dalla pratica quotidiana della "lettura libera" in classe, al Bookcrossing, fino ad un corso formativo siglato Nata Teatro rivolto agli insegnanti dal titolo “A Viva voce Prof” e alla realizzazione di 6 casette in legno, costruite dalla ditta Donne toscane di Ilaria Frignani ma completamente decorate dai ragazzi della scuola media di Poppi, diventate delle vere e proprie biblioteche in miniatura collocate nelle frazioni e consultabili liberamente.

Per ampliare la scelta dei giovani lettori, inoltre è stato ulteriormente implementato il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche dell’Istituto comprensivo di Poppi con l’acquisto di libri da parte della Biblioteca comunale RilliVettori di Poppi, come sempre in accordo con i suggerimenti d’acquisto degli stessi docenti.