Arezzo, 29 agosto 2023 – Lettera aperta al Ministro Valditara dell’associazione Autismo Arezzo: - continuità didattico/educativa per gli studenti disabili un diritto disatteso.

"Come Associazione di familiari che quotidianamente affrontano le sfide della vita e della crescita dei propri figli disabili inviamo questa lettera aperta Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito ed anche alle altre istituzioni che hanno competenza in tema importante e strategico per l'educazione e la formazione dei ragazzi/e, ovvero la continuità didattico/educativa per gli studenti disabili, in particolar modo per quelli autistici e/o con disabilità intellettive, ai quali garantire la necessaria continuità didattica con particolare attenzione alla figura dell’insegnante di sostengo.

Solleviamo questo tema a tutti i livelli, regionale e nazionale, perchè siamo convinti che sia un elemento centrale per i nostri figli. Con questa nostra lettera chiediamo alle istituzioni di dare voce e risposte a chi spesso voce non ha e risposte non riceve. Restiamo a disposizione per incontri ed approfondimenti