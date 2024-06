’Le Cosmopolite’, il travel blog al femminile

Zaino in spalla e via andare. Detta così pare cosa da nulla. In realtà viaggiare da sole talvolta può essere una messa alla prova non da poco, che porta con sé un turbinio di emozioni, le più svariate: ansia, adrenalina, voglia di sfida e di rinascita, non senza qualche timore. Roberta Ferrazzi con il suo ‘LeCosmopolite’ (lecosmopoliteviaggi su Instagram) ha creato un travel blog dedicato alle donne che amano viaggiare da sole, o che almeno desiderano, una volta nella vita, provare l’esperienza in solitaria. Ferrazzi propone dunque itinerari a breve e lungo raggio disegnati e testati in primis da lei stessa. Una profusione di informazioni e consigli utili per organizzare un tour dalla A alla Z. "Il viaggio - spiega Roberta - deve diventare più di una semplice esplorazione geografica, dovrà anzi trasformarsi in un pellegrinaggio volto a una crescita personale. Col mio blog vogliamo celebrare l’autenticità, la forza e la bellezza di ogni donna viaggiatrice. Lo scopo è che ciascuna donna possa esclamare con gioia ’per me viaggiare da sola è una bellissima normalità!’".