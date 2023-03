Imprese e illegalità. "Più ispettori in campo e norme per fermare il sistema apri e chiudi"

Calderone a Prato insieme a Eugenio Giani e Matteo Biffoni (foto Attalmi)

Prato, 29 marzo 2023 - Sul sito dell’Ispettorato del Lavoro l’ultimo rapporto pubblicato conferma che a Prato è irregolare il 98% delle imprese controllate. Un record in negativo che nella provincia non è una novità. Sfruttamento del lavoro, caporalato, illegalità economica ed evasione sono i macro temi che hanno convinto il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone ad andare a Prato dove ha promesso di tornare tra due mesi, non prima di aver convocato al ministero le istituzioni pratesi proprio per dare un segno tangibile di interesse. Tre ore di confronto per portare all’attenzione di Roma le peculiarità di una città da venti anni in prima linea a combattere le piaghe del distretto parallelo. Si tratta delle migliaia di imprese a conduzione straniera, in particolare cinese, che hanno messo le radici tra le fabbriche tessili sane dei Macrolotti di Prato. Un fenomeno che Comune, Provincia e Regione insieme alle forze di polizia, Asl e Ispettorato del lavoro stanno combattendo attraverso il progetto Lavoro sicuro e controlli interforze. Ora serve un passo ulteriore per fermare la mano illegale di un sistema economico strutturato e fondato sullo sfruttamento che macina milioni di euro in nero. "Le ricadute economiche e sociali collegate al lavoro...