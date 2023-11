ARezzo, 17 novembre 2023 – Lavori stradali da lunedì 20 novembre. Fino a venerdì 24 novembre scattano il divieto di passaggio per i pedoni lungo il marciapiede di via Antonio Pigafetta tra i civici 15 e 17 per una lunghezza di 10 metri e il divieto di sosta con rimozione nell’adiacente tratto di carreggiata, 24 ore su 24, e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 23/B della località Vignale per una lunghezza di 15 metri con orario 8,30 – 17,30.

Sempre fino a venerdì 24 è prevista Santa Firmina, 24 ore su 24, la chiusura al transito veicolare dell’incrocio compreso tra i civici 159, 165 e 202. Dopo il 24 novembre e fino a mercoledì 6 dicembre la circolazione nei pressi dello stesso incrocio è disciplinata dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Attenzione anche al divieto di sosta con rimozione.

Fino a venerdì 15 dicembre, ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Rigutino sud nel tratto che va dal civico 189 al civico 192 e tra il civico 189 di Rigutino sud al civico 160 di Rigutino ovest in orario 8,30 – 17,30. A Rigutino ovest, dal civico 160 per una lunghezza di 100 metri scatta il senso unico con direttrice Rigutino ovest → zona industriale.

Fino a martedì 9 gennaio 2024 divieto di passaggio lungo i marciapiedi in via Giuseppe Garibaldi sul lato opposto al civico 45/A per 4 metri di lunghezza, in via Guido Monaco dal civico 104 per 4 metri di lunghezza, in via Francesco Petrarca dal civico 53 a 2 metri dopo il civico 61 e sul lato opposto per 4 metri di lunghezza, in via Fra Guittone sul lato opposto al civico 1 per una lunghezza di 4 metri e dal civico 2/4 sempre per 4 metri. Orari 8,30 – 17,30 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. Un restringimento della carreggiata interesserà via Madonna del Prato all’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Garibaldi, quest’ultima dal civico 76 per una lunghezza di 4 metri e tra i civici 2 e 62, piazza San Giusto, viale Giacomo Matteotti prima dell’intersezione con piazzetta Porta Sant’Andrea, via Fonte Veneziana prima dell’intersezione con viale Giacomo Matteotti, via Francesco Redi dal civico 2/L per una lunghezza di 4 metri, il tratto d’intersezione tra largo Martiri delle Foibe – via Francesco Petrarca – via Fra Guittone, via Fra Guittone dal civico 12 per una lunghezza di 4 metri e tra il civico 18 e l’intersezione con via Testa.

Scatterà invece da martedì 21 novembre fino a venerdì 1 dicembre, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione nell’area in via Romana di fronte al civico 256. Attenzione nell’adiacente tratto di carreggiata al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Da mercoledì 22 novembre a venerdì 22 dicembre, 24 ore su 24, chiude al transito il tratto di viabilità in località Scopeto dal civico 18 all’intersezione con la strada comunale della Sella. La circolazione verrà garantita dalla viabilità alternativa già realizzata all’interno del cantiere.