Lavori, come cambia il traffico in città

Arezzo, 19 agosto 2024 – Modifiche al traffico e alla sosta a partire da mercoledì 21 agosto in via Fiorentina e via Pitagora.

Nel dettaglio, dalle ore 08:30 di mercoledì 21 fino alla fine dei lavori prevista per le 18:30 di venerdì 30 agosto è istituita la temporanea chiusura totale al transito veicolare in via Fiorentina, con interdizione a tutti i veicoli sia in ingresso che in uscita dalla città, nel tratto che va dall'intersezione con via dell'Orciolaia a quella semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola con orario continuato H/24. Negli stessi giorni via Pitagora diventa strada senza uscita anch’essa con orario continuato H/24.

Dalle ore 18:30 del 30 agosto e fino al 30 settembre, è temporaneamente istituita la chiusura totale al transito nella stessa via Pitagora, nel tratto che va dall'intersezione con via Fiorentina all’intersezione con via Carlo Forlanini con orario continuato H/24. Viene inoltre istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, su ambo i lati, nei seguenti tratti di viabilità: - in via Fiorentina, dall'intersezione con via dell'Orciolaia a quella semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola, dal 21 al 30 agosto, con orario continuato H/24; - dal 21 agosto al 30 settembre e con orario continuato H24: in via Pitagora, dall'intersezione con via Fiorentina all’intersezione con via Carlo Forlanini; in via Carlo Forlanini, dall'intersezione con via Pitagora all’intersezione con via dell'Orciolaia; in via Enrico Fermi, dall'intersezione con via Pitagora all’intersezione con via dell'Orciolaia.

Dalle ore 08:30 del giorno 2 agosto alle ore 18:30 del 30 agosto, la circolazione cambierà come segue: i veicoli che percorrono viale Don Minzoni con direttrice viale Giovanni Amendola, non potranno svoltare in dx su via Fiorentina; i veicoli provenienti da via Fiorentina con direttrice centro città, giunti all'intersezione semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola, dovranno obbligatoriamente svoltare in destra su viale Don Minzoni o in sinistra su viale Giovanni Amendola; il tratto di viabilità di via Marco Perennio e via Fiorentina, che va dall'intersezione semaforica con via Bologna/via Monte Cervino all'intersezione con via dell'Orciolaia diventerà strada senza uscita; nel tratto di viabilità di via Fiorentina che va dall'intersezione tra via dell'Orciolaia e l'intersezione semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola sarà vietato l'accesso ad esclusione dei residenti, dei residenti di via San Pergentino e per il raggiungimento delle attività commerciali da parte dei fornitori.

Dalle ore 18.30 del 30 agosto alle ore 18.30 del giorno 30 settembre, in virtù della disposizione di chiusura, via Pitagora, via Enrico Fermi e via Carlo Forlanini diventano strade senza uscita, con divieto di transito ad esclusione dei soli residenti delle suddette viabilità e di quelli di via Pitagora.

Per tutta la durata dei lavori è garantito il regolare traffico pedonale e l'acceso alle proprietà laterali.

Per lavori in località Bagnoro, dalle ore 8:30 di martedì 20 agosto e fino al termine dei lavori previsti per le ore 18:30 di venerdì 20 settembre è prevista la temporanea istituzione di chiusura al transito sulla viabilità adiacente al campo sportivo, nel tratto che va dal fronte del civico n. 3 al fronte del civico n. 5 con orario continuato H/24. È garantita la circolazione alternativa tramite la strada comunale della Sella.