16 maggio 2024, Laura Pausini compie 50 anni. Il successo di una star mondiale

Firenze, 16 maggio 2024 – Oggi Laura Pausini compie 50 anni e festeggerà il compleanno, oltre che con la sua famiglia, anche coi suoi fan. Con lo slogan ‘Fai quello che ami con la gente che ami’, ha annunciato il ‘Birthday Paurty’, una serata indimenticabile ai Magazzini Generali di Milano riservata ai soli soci del fanclub ufficiale. È passato del tempo dai suoi esordi, ma sono sempre vivi in lei i ricordi di quando iniziò cantando al piano bar con papà Fabrizio, che le ha insegnato a "essere determinata ma anche rispettosa di questo lavoro". I sogni da ragazzina, l'amicizia ancora intatta con le compagne di scuola, il legame con le radici e con "le cose semplici, la parte più importante del mio carattere".

Baudo la volle tra le Nuove Proposte nel '93 e poi le consigliò di presentarsi con Strani Amori tra i Big, l'anno dopo. "La solitudine fu un successo strepitoso, mi ricordo Sanremo in festa, tutti gli orchestrali alzati ad applaudire: da allora sei partita in tutto il mondo. Laura sei grande, continua ad essere così, canta sempre perché quanto canti vinci sempre", è stato il messaggio video di Pippo Baudo a una puntata di Domenica in di qualche tempo, accolto dall'artista tra le lacrime: "Mi ha scoperto lui. Ti voglio bene Pippo! Gli devo tutto". E fu in quell’occasione che Pausini rivelò: "Da quando sono piccola ho un difettuccio al cuore, che si chiama tachicardia parossistica sovraventricolare. Mi è venuto quando presentavo all'ultima serata dell'Eurovision. Non mi abituo a questa cosa, sentire il cuore che va fuori dal corpo".

Laura Pausini è stata anche nominata Person of The Year 2023 dalla Latin Recording Academy, una delle massime onorificenze dei Latin Grammy Awards assegnata annualmente ad un artista per i suoi successi artistici nell'industria musicale latina, nonché per i suoi sforzi umanitari. In oltre 30 anni di carriera “la cosa di cui sono orgogliosa – aveva confidato Pausini alla vigilia della serata di gala del Premio - è sentirmi dire che sono l'italiana più spagnola, più argentina, più latina del mondo". Una carriera costella di successi a livello mondiale, e riconoscimenti internazionali. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, quello che l’ha battezzata tra le 25 donne più potenti degli Stati Uniti. La rivista ‘People’, nella versione spagnola, l’ha eletta infatti tra le donne più influenti negli Usa del 2024. Ed è la prima volta di un’italiana nella classifica della rivista, istituzione della stampa americana. Secondo la testata, l’artista romagnola “ha infranto mille barriere” e “dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani”.