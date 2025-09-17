Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Cronaca
17 set 2025
REDAZIONE CRONACA
L'area agricoltura e mercato locale: il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono

La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l'area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno

ARezzo, 17 settembre 2025 –  L'area agricoltura e mercato locale: il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono

La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l'area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno.

Lo spazio, strutturato con aree coperte e spazi all'aperto, sarà una vera e propria piazza del gusto e dell'incontro tra produttori, cittadini e visitatori, offrendo l'occasione di scoprire e acquistare eccellenze locali e nazionali.

All'interno del mercato sarà possibile incontrare i produttori locali, grazie alla collaborazione delle aziende del Distretto Rurale e Biologico e della Rete Mercato Coperto, che proporranno i frutti della loro esperienza in agricoltura sostenibile e di filiera corta; conoscere i produttori nazionali, selezionati in sinergia con Slow Food, che porteranno a Terranuova alcune delle eccellenze del panorama agroalimentare italiano; partecipare a degustazioni di prodotti enogastronomici, occasione unica per apprezzare da vicino la qualità e la varietà delle produzioni.

Un'area pensata per valorizzare il legame tra tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità, e per rafforzare il dialogo diretto tra chi produce e chi consuma. Con l'area agricoltura e mercato locale, la Fiera del Perdono si conferma non solo come momento di festa e socialità, ma anche come spazio di promozione concreta delle filiere agricole del territorio e del patrimonio gastronomico italiano.

