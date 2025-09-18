Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei

Firenze, 18 settembre 2025 – Sono giornate di cortei in molte città toscane per la Palestina. I bombardamenti della Striscia, la guerra in corso e l’invasione di terra di Israele a Gaza portano alla mobilitazione di molte sigle.

Nella serata di mercoledì 17 settembre nuovi cortei a Firenze, dove buona parte dell’organizzazione è affidata al collettivo degli ex operai della Gkn, e a Livorno, con una fiaccolata che ha attraversato il centro cittadino e che è partita da piazza Cavallotti. Molte centinaia di persone hanno partecipato alle due manifestazioni.

Un momento della fiaccolata che si è svolta a Livorno (Foto Novi)

"Anche stasera – dice il collettivo della Gkn – siamo un Urlo possente per i quartieri popolari di Firenze. Dalle finestre c'è chi applaude, chi sventola la bandiera palestinese, chi forse prende atto che la normalità sta cambiando. Deve cambiare. Verso il baratro o verso la rinascita”. “Un urlo per Gaza” è infatti il titolo delle iniziative fiorentine. Il prossimo è in programma lunedì 22 settembre.

Esposti striscioni in solidarietà a Gaza e bandiere palestinesi. Ma gli appuntamenti non si fermano. La Cgil ha indetto anche in Toscana uno sciopero per venerdì 19 settembre. Manifestazioni sono annunciate in diverse citttà. A Livorno il concentramento sarà in piazza del Luogo Pio alle 10; a Siena ritrovo alle 17 alla Lizza; a Firenze invece la partenza è alle 17 da piazza Dalmazia.

Intanto vengono organizzate altre fiaccolate nel resto della Toscana. Sabato 20 settembre alle 21 partirà una fiaccolata a Fucecchio. Il ritrovo è in piazza Montanelli.