Lam Ambiente, a Rimini dal 9 all’11 ottobre all’Expo Centre

Arezzo, 27 settembre 2024 – Lam Ambiente, l’azienda casentinese che prefabbrica e realizza costruzioni in legno, parteciperà a Rimini dal 9 all’11 ottobre all’Expo Centre, a InOut | The Contract Community, l’'appuntamento nazionale dedicato al mondo contract e ospitalità.

Si tratta di un evento unico, in cui il mondo dell'ospitalità incontra l'offerta di prodotti e servizi per il proprio progetto. Lam parteciperà esponendo, una struttura in legno innovativa ecosostenibile e autoportante dal punto di vista strutturale dedicata al turismo di qualità con il claim SoChic, sostenibile e chic di Lam Ambiente.

Si tratta di una struttura, protetta da brevetto di design, sulla quale l’ufficio ricerca e sviluppo di Lam Ambiente, sta lavorando da tempo, dando in parte continuità alla ricerca che sta portando avanti con l’Università di Firenze sui moduli nZEB ad alte prestazioni energetiche, per offrire al turismo oggetti di pregio per una vacanza nel verde unica e a impatto zero.

Riccardo Ristori Presidente di Lam Ambiente commenta: “A Rimini portiamo l’innovazione di Lam Ambiente e un nuovo modo di pensare al turismo. Quello che noi realizziamo non sono solo strutture in legno per l’abitare turistico o a complemento delle stesse, ma un nuovo modo di recepire la necessità della vacanza come spazio di autenticità, bellezza, comodità e libertà. Un turismo chic ma attento all’ambiente, dove Lam Ambiente ha trovato la sua dimensione più vera, portando nei glamping la tecnologia e l’esperienza maturate nella costruzione delle case in bioedilizia”.

Niccolò Tizzanini, dirigente Lam Ambiente spiega così questa partecipazione alla fiera dell’innovazione sul turismo: “Abbiamo deciso di presentare i nostri prodotti per questa importante fiera di settore perché crediamo che il nostro know how nella realizzazione di queste strutture per il turismo debba essere valorizzato ancor di più, nonostante il nostro core business siano le ville/villette in legno. Partecipiamo a questa esposizione perché i campeggi con un target medio alto e più in generale i player del settore turistico ricettivo possano conoscere la nostra azienda e le nostre realizzazioni sapendo che se scelgono di collaborare con noi scelgono la qualità”.

Gino Cellai, commerciale che si occupa delle strutture in legno per il turismo commenta: “Le regole auree che condividiamo con i nostri clienti imprenditori turistici sono: responsabilità nei confronti dell’ambiente, attenzione per la bellezza e conoscenza del settore e delle esigenze dei clienti. La costruzione in bioedilizia per il turismo oggi non è solo una scelta ideologica, ma molto pratica, poiché le strutture sono sicure, antisismiche, durevoli proprio per le caratteristiche di flessibilità del legno”.

Sempre nella stessa location del Polo Fieristico di Rimini, un altra società della Holding a cui fa riferimento il Gruppo Lam Ambiente sarà presente al prossimo expo per partecipare alla fiera dell’energia con le proprie conoscenze e competenze nella produzione di energia rinnovabile. Consapevoli che turismo e rinnovabili insieme sono elementi inclusivi per guardare all’ambiente con maggiore consapevolezza.

Su questo Niccolò Tizzanini commenta: “La nostra sede è nel comune di Chiusi della Verna, un comune del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi sentiamo forte questo impegno nei confronti della natura che ci circonda che è insieme ispirazione e orizzonte per il nostro lavoro quotidiano”.