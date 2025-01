Arezzo, 30 gennaio 2025 – L’Agenzia delle Entrate resta a Sansepolcro. L’informativa è stata data dal sindaco Fabrizio Innocenti nel corso delle sue comunicazioni alla recente seduta del consiglio comunale. Nel piano di ristrutturazione che sta interessando l’Agenzia delle Entrate nell’intera Toscana, molte le sedi in chiusura o soggette a spostamento. Non però a Sansepolcro, dove il servizio resterà anche per i prossimi anni. “Nei giorni scorsi” dichiara il sindaco “abbiamo ricevuto a Palazzo delle Laudi una delegazione dell’agenzia. Di cui facevano parte Pasquale Stellacci, direttore generale per la Toscana, e Chiara Mancaleoni, responsabile dell’ufficio provinciale di Arezzo. Con soddisfazione, abbiamo ottenuto che il servizio si mantenesse alle nostre latitudini per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per altri sei”.

Nella recente seduta dell’assise, comunicato anche che è stata siglata la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Sansepolcro. L’attuale segretario, dottor Roberto Dottori, continuerà dunque il suo lavoro anche a Palazzo delle Laudi, assicurando continuità nel servizio prestato sin qui.