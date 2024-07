La terza edizione della Festa della Birra Artigianale e della Notte Bianca dello shopping

Arezzo, 20 luglio 2024 – E’ una tradizione che ormai è entrata nel cuore della comunità ed è apprezzata da tanti cittadini della Valdichiana sia aretina che senese. Il binomio Festa della Birra Artigianale e Notte dello shopping a Foiano della Chiana funziona e piace.

Venerdì 19 luglio migliaia di persone hanno vissuto una serata di svago e divertimento.

“Abbiamo avuto una grande affluenza che ha superato le 1000 persone, racconta Jacopo Franci Sindaco di Foiano. Grazie ad un’organizzazione puntuale curata assieme a Confcommercio anche l’edizione 2024 di questo evento è stata, senza dubbio, un successo.

Protagonista assoluta è stata la Birra artigianale, esempio di qualità territoriale e innovazione imprenditoriale, per la quale Foiano sta diventano punto di riferimento provinciale, ma credo che anche le tante attività commerciali abbiano avuto risultati eccellenti.

Questa estate si sta rivelando molto positiva per i flussi turistici . Ovviamente è presto per tracciare bilanci, anche perché abbiamo in programma ancora tanti appuntamenti ed iniziative, ma è indubbio che Foiano è diventata a tutti gli effetti una città di riferimento per tutta la Valdichiana per le manifestazioni e le opportunità legate all’enogastronomia ed alle attività produttive

E’ nostra intenzione rafforzare questo ruolo di locomotiva produttiva ed economica del territorio.”