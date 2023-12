La statua di Guido Monaco illuminata di verde

Arezzo, 11 dicembre 2023 – Ricorre domani, 12 dicembre, la Giornata Nazionale dedicata alle persone scomparse, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Il Comune di Arezzo ha deliberato la propria adesione all'iniziativa dell'associazione Penelope Italia, impegnata nella sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno sociale esteso ma poco conosciuto che purtroppo non accenna a diminuire. Nella giornata di domani il monumento a Guido Monaco, nell'omonima piazza del centro città, verrà illuminato di verde, il colore scelto per mantenere accesa la speranza che anima le tante famiglie delle persone scomparse di poter riavere con sé i propri cari.