La sindaca Funaro, riunisce la giunta comunale di Firenze a La Verna

Arezzo, 17 settembre 2024 – «Per me questo è un luogo, oltre che istituzionale

per i rapporti che ci sono tra Firenze e la Verna, anche personale. Ci tenevo a fare qui un momento di confronto, in un luogo che ha un significato importante nel legame

che c'è sempre stato tra Firenze e la Verna. Basta pensare a La Pira, al suo rapporto con la Verna o al rapporto di mio nonno, Piero Bargellini con la Verna: i sindaci

di Firenze hanno sempre avuto un rapporto speciale con questo

luogo». Lo ha detto la sindaca Sara Funaro che stamani si è recata al Santuario della Verna per le celebrazioni degli 800 anni dalle Stimmate di San Francesco d'Assisi. Nel pomeriggio, a Chiusi della Verna ( Arezzo), si terrà la giunta comunale programmatica del Comune di Firenze. Sara Funaro ha riunito nel paese del Casentino

gli assessori. «È un momento speciale - ha spiegato Funaro in riferimento alle celebrazioni - I festeggiamenti degli 800 delle Stimmate di San Francesco sono un momento non solo di riflessione anche su quelli che sono i grandi temi in questo momento, da quelli legati

alla sostenibilità ambientale alla pace. Sono i momenti che

danno le possibilità alle città di unirsi, confrontarsi, stringere

legami sempre più forti per riflettere, dare risposte concrete

ai cittadini». Sara Funaro ha poi detto che «prendersi cura è fondamentale. Ho iniziato il mio mandato da sindaca tenendo questo sempre al centro di quella che è l'azione amministrativa e la visione-attenzione alla città».